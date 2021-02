Sci alpino | Austria davanti nella prima prova femminile di discesa dei Mondiali Sesta Marsaglia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mirjam Puchner è risultata la più veloce al termine delladelladeidi Cortina d’Ampezzo 2021 di sci. L’allenamento della mattinata sulla Olimpia delle Tofane (il secondo scatterà alle ore 13.00) non è stato assolutamente indicativo, dato che le atlete non hanno affrontato il percorso completo, ma venivano fermate all’altezza del Rumerlo. La giornata, finalmente, si sta dimostrando perfetta, con sole pieno e temperature vicino ai -10°. La neve è ghiacciata e il tracciato meraviglioso per la velocità. Passando ai cronometri, Mirjam Puchner ha fatto segnare il miglior tempo di questain 1:08.26 con 54 centesimi di vantaggio sulla connazionale Tamara Tippler, quindi terza la svizzera Lara ...

CORTINA D'AMPEZZO Sono rosse e bianche le bandiere che sventolano più in alto, nella prima giornata dei Mondiali diCortina 2021. Dopo il rinvio di quattro gare in tre giorni, per il maltempo che ha flagellato le Dolomiti d'Ampezzo, ieri una splendida giornata di sole, fredda e ventosa, ha permesso di ...Primo Slalom FIS, giovedì 11 febbraio a Valgrisenche e vittoria cuneese in campo maschile. La gara valida per il circuito regionale valdostano Cva Energie, originariamente programmata a La Thuile, ha ...Audi ha messo a disposizione di Cortina una flotta elettrificata di 20 autovetture utilizzabili per gli spostamenti durante i ...“Sono ore importanti, si sta prendendo una decisione sul format delle gare sprint. Io ho avuto un’esperienza simile in Formula 2, ma era diverso. Personalmente non mi dispiace ...