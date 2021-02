Roma, un coraggio da Faraone: El Shaarawy scatta tra i vicoli della Capitale e ferma un ladro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tanta paura e altrettanto coraggio per il numero 92 del club di Dan Friedkin.VIDEO Roma, Zaniolo a Villa Stuart: il talento giallorosso pronto a tornare a disposizione di Fonseca dopo l’incubo Covid-19Stephan El Shaarawy è stato protagonista di un inseguimento tra i vicoli della Capitale nel corso del pomeriggio appena trascorso. Secondo quanto infatti riportato dal Corriere della Sera, l'esterno offensivo della Roma ha sorpreso un ladro che stava frugando dentro la sua automobile. Reazione immediata e riflessi pronti: l'ex attaccante del Milan ha rincorso il delinquente ed è riuscito a fermarlo in via Sudafrica, dopo che quest'ultimo aveva distrutto il lunotto posteriore della sua ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tanta paura e altrettantoper il numero 92 del club di Dan Friedkin.VIDEO, Zaniolo a Villa Stuart: il talento giallorosso pronto a tornare a disposizione di Fonseca dopo l’incubo Covid-19Stephan Elè stato protagonista di un inseguimento tra inel corso del pomeriggio appena trascorso. Secondo quanto infatti riportato dal CorriereSera, l'esterno offensivoha sorpreso unche stava frugando dentro la sua automobile. Reazione immediata e riflessi pronti: l'ex attaccante del Milan ha rincorso il delinquente ed è riuscito arlo in via Sudafrica, dopo che quest'ultimo aveva distrutto il lunotto posterioresua ...

