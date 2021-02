Ritorna la serie A: spicca Napoli Juventus e Inter Lazio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Riprende il campionato italiano di serie A. Terza giornata di ritorno, sfide Interessanti ed incroci ad effetto. Milan (Facebook)L’Inter torna all’inseguimento della capolista Milan. Il campionato riparte dopo le due semifinali di ritorno che hanno sorriso a Juventus e Atalanta, prossime finaliste, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Inter e Napoli. Nerazzurri quindi in scia dei rossoneri che se la vedranno contro lo Spezia in Liguria. Mentre l’Inter ospiterà in casa sua la Lazio di Simone Inzaghi e Ciro Immobile, una sfida niente male insomma per continuare a sperare nell’aggancio al primo posto. Il Napoli, deluso dall’eliminazione dalla Coppa Italia, ospiterà al Diego Armando Maradona la ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Riprende il campionato italiano diA. Terza giornata di ritorno, sfideessanti ed incroci ad effetto. Milan (Facebook)L’torna all’inseguimento della capolista Milan. Il campionato riparte dopo le due semifinali di ritorno che hanno sorriso ae Atalanta, prossime finaliste, che hanno avuto la meglio rispettivamente su. Nerazzurri quindi in scia dei rossoneri che se la vedranno contro lo Spezia in Liguria. Mentre l’ospiterà in casa sua ladi Simone Inzaghi e Ciro Immobile, una sfida niente male insomma per continuare a sperare nell’aggancio al primo posto. Il, deluso dall’eliminazione dalla Coppa Italia, ospiterà al Diego Armando Maradona la ...

