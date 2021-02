Pedro | «Vi svelo perché ho scelto la Roma»

(Di sabato 13 febbraio 2021), attaccante della, ha parlato al media ufficiale giallorosso della scelta di giocare nella Capitale: le sue dichiarazioni, attaccante della, ha parlato al media ufficiale giallorosso della scelta di giocare nella Capitale. «Holaavevo voglio di provare un altro campionato, di giocare in un altro Paese, conoscere un’altra cultura e un’altra lingua. Sono contento della scelta fatta per diversi motivi. Oltre a questo avevo parlato con l’allenatore e avevo voglia di far parte di una squadra vincente e di far qualcosa di importante con questa maglia. Un altro motivo è il fatto che è tanto tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere, come stiamo facendo ora, per vincere qualche titolo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedro svelo

Calcio News 24

, attaccante della Roma, ha parlato al media ufficiale giallorosso della scelta di giocare nella Capitale: le sue ...Come mai giocatori comee Ibra sono ancora così decisivi qui? 'In Italia non si guarda all'... Quando sceglie di mettere la difesa a 4? 'Non ve lo. Dipende dalle partite, possiamo giocare ...Pedro, attaccante della Roma, ha parlato al media ufficiale giallorosso della scelta di giocare nella Capitale: le sue dichiarazioni ...Una delle serie tv basate sui videogiochi più promettenti in assoluto è quella basata su The Last of Us, prodotta da HBO e supervisionata da Neil Druckmann. Ieri sono stati svelati gli attori ...