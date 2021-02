Parmalat non scade mai. Fausto Tonna tornato in carcere, 17 anni dopo (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Io cerco di darmi da fare, di uscire dal passato. Vivo dignitosamente con un contratto a progetto, abito sempre a Collecchio, ho tutto sotto sequestro e non rinnego il mio passato alla Parmalat”. Era il 2013, un decennio esatto era trascorso dal crac Parmalat, e Fausto Tonna - che era stato tra i principali protagonisti delle vicende che portarono al fallimento dell’azienda - parlava così al Corriere della Sera. Il contratto a cui si riferiva è quello che ha avuto per tanti anni, dopo lo scandalo, con un’azienda che si occupa di porte per gli ascensori. Una seconda vita, che aveva cercato ed era riuscito a costruirsi dopo aver avuto un ruolo importante - lo stabiliscono le sentenze - nei meccanismi illeciti che hanno condotto al crac dell’azienda. “Ma non voglio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Io cerco di darmi da fare, di uscire dal passato. Vivo dignitosamente con un contratto a progetto, abito sempre a Collecchio, ho tutto sotto sequestro e non rinnego il mio passato alla”. Era il 2013, un decennio esatto era trascorso dal crac, e- che era stato tra i principali protagonisti delle vicende che portarono al fallimento dell’azienda - parlava così al Corriere della Sera. Il contratto a cui si riferiva è quello che ha avuto per tantilo scandalo, con un’azienda che si occupa di porte per gli ascensori. Una seconda vita, che aveva cercato ed era riuscito a costruirsiaver avuto un ruolo importante - lo stabiliscono le sentenze - nei meccanismi illeciti che hanno condotto al crac dell’azienda. “Ma non voglio ...

HuffPostItalia : Parmalat non scade mai. Fausto Tonna tornato in carcere, 17 anni dopo - AlatiGiulio : @AndreaGiuricin @JorioAntonio @liberioltre @istbrunoleoni Sapevo che la Marzano-Prodi non consente al commissario d… - danielelozzi : Questo personaggio (Grillo non Smeriglia) ha avuto il culo di azzeccare una previsione su Parmalat in mezzo ad un m… - IoCivico : RT @MauroScacco: @isadoralarosa @IlConteIT @MPenikas @fabiopi1000 @Desmondo90 @ferrandomau @primaopoitorna @antonel52837259 @ApriGli_Occhi… - MauroScacco : @isadoralarosa @IlConteIT @MPenikas @fabiopi1000 @Desmondo90 @ferrandomau @primaopoitorna @antonel52837259… -