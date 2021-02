Oroscopo cinese e bellezza: i portafortuna per l’anno del Bufalo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Attenzione: la notte del 31 dicembre non abbiamo chiuso definitivamente con il 2020. E, in tutta sincerità, non vediamo l’ora di liberarcene del tutto. Cosa resta allora ancora dei (quasi) 12 mesi più orribile di sempre? L’anno del Topo signore che, secondo l’oroscopo cinese, si conclude il 12 febbraio. Quel giorno diamo, invece, il benvenuto all’anno del Bufalo (evviva!). Tradizionalmente associato al duro lavoro, alla positività e all’onestà, la simbologia legata a questo grosso mammifero con le corna offre la visione ottimistica che le cose prenderanno una svolta per il meglio di cui abbiamo tutte davvero bisogno. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Attenzione: la notte del 31 dicembre non abbiamo chiuso definitivamente con il 2020. E, in tutta sincerità, non vediamo l’ora di liberarcene del tutto. Cosa resta allora ancora dei (quasi) 12 mesi più orribile di sempre? L’anno del Topo signore che, secondo l’oroscopo cinese, si conclude il 12 febbraio. Quel giorno diamo, invece, il benvenuto all’anno del Bufalo (evviva!). Tradizionalmente associato al duro lavoro, alla positività e all’onestà, la simbologia legata a questo grosso mammifero con le corna offre la visione ottimistica che le cose prenderanno una svolta per il meglio di cui abbiamo tutte davvero bisogno.

Topo, cane, gallo. O drago, bufalo. E non solo. Sono 12 gli animali che compongono lo zodiaco cinese. L'Oroscopo cinese contempla un segno per ogni ...

Il 2021 dovrà essere un periodo di profonda rinascita e rinnovamento, così come insegna il simbolo del nuovo anno: il bue/bufalo che, nell'oroscopo cinese, richiama forza, caparbietà e determinazione ...

Fuori il vecchio, dentro il nuovo. L'anno del Bufalo è alle porte: è tempo di dare il benvenuto, il 12 febbraio, alla nuova era lunare cinese con una gamma di prodotti di bellezza in edizione limitata ...

L’11 febbraio ore 17.00 in streaming il countdown con esibizioni tradizionali dalla Cina in simultanea con il Capodanno di Pechino Il Capodanno cinese 2021 organizzato in sinergia dall’istituto “Confu ...

