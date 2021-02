Omicidio coppia di Bolzano, resta in carcere Benno Neumair (Di venerdì 12 febbraio 2021) . resta in carcere Benno Neumair, il 30enne accusato dell’Omicidio e dell’occultamento dei cadaveri dei genitori Laura e Peter. I due insegnanti erano scomparsi a Bolzano il 4 gennaio 2021, presumibilmente la data del loro Omicidio. Disposta l’autopsia sul corpo di Laura, ritrovato nel fiume Adige qualche giorno fa. Il legale della sorella di Benno Neumair, Madé Neumair, aveva fatto presente al Tribunale del Riesame che potesse esserci la reiterazione del reato. La donna aveva anche manifestato preoccupazione per la propria incolumità e il Tribunale ha deciso di confermare la custodia in carcere per il figlio 30enne di Peter e Laura, la coppia scomparsa da Bolzano il ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) .in, il 30enne accusato dell’e dell’occultamento dei cadaveri dei genitori Laura e Peter. I due insegnanti erano scomparsi ail 4 gennaio 2021, presumibilmente la data del loro. Disposta l’autopsia sul corpo di Laura, ritrovato nel fiume Adige qualche giorno fa. Il legale della sorella di, Madé, aveva fatto presente al Tribunale del Riesame che potesse esserci la reiterazione del reato. La donna aveva anche manifestato preoccupazione per la propria incolumità e il Tribunale ha deciso di confermare la custodia inper il figlio 30enne di Peter e Laura, lascomparsa dail ...

