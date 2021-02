Napoli-Juventus, Osimhen vuole giocare, ma Gattuso è indeciso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo l’edizione odierna di TuttoSport Osimhen vorrebbe scendere in campo per Napoli-Juventus, ma Gattuso non ha ancora deciso se schierarlo o meno. Il Napoli si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo l’edizione odierna di TuttoSportvorrebbe scendere in campo per, manon ha ancora deciso se schierarlo o meno. Ilsi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : ?? 5?? GOALS ? Cominciamo ad avvicinarsi così a #NapoliJuve ?? - juventusfc : Una grande sfida, una grande storia di #DUELS #NapoliJuve! - sscnapoli : ?? | #NapoliJuventus sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? - apetrazzuolo : SERIE A - Napoli-Juventus, quote a rischio per Gattuso, Inter-Lazio: inzaghi al top, ma la fiducia va a Conte - ArturoDb72 : RT @GoalItalia: 'Arthur sente molto dolore, speriamo passi presto' 'McKennie non è al 100%, valuteremo Bonucci'?? Pirlo fa la conta prima d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juventus Pirlo: "A Napoli per vincere"

"Guardiamo a noi stesi. Pensiamo a vincere le partite e stiamo attenti a chi ci sta davanti, non a chi ci sta dietro. Andiamo a Napoli per vincere" . Così, alla vigilia di Napoli - Juventus, il tecnico del team bianconero, Andrea Pirlo. "Gattuso? Fa parte del nostro lavoro: può capitare di essere esonerati e di essere in discussione. Mi spiace per Rino ma io devo ...

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di campionato contro il ...

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus: Petagna può spuntarla su Osimhen TUTTO mercato WEB Pirlo sul rinvio della gara d’andata tra Napoli e Juve: “Giocare prima o dopo il ritorno non cambia”

Il nostro unico obiettivo è vincere e fare bene". L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia dell'anticipo a Napoli contro gli azzurri dell'ex compagno ...

Serie A: sale la fiducia dei bookmaker sulla Juventus, l'Inter cerca riscatto contro la Lazio

(Roma 12 febbraio 2021) - Gli uomini di Pirlo avanti nei pronostici (2,00) sul Napoli che sconta la querelle De Laurentis – Gattuso. Neroazzurri ...

"Guardiamo a noi stesi. Pensiamo a vincere le partite e stiamo attenti a chi ci sta davanti, non a chi ci sta dietro. Andiamo aper vincere" . Così, alla vigilia di, il tecnico del team bianconero, Andrea Pirlo. "Gattuso? Fa parte del nostro lavoro: può capitare di essere esonerati e di essere in discussione. Mi spiace per Rino ma io devo ...Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di campionato contro il ...Il nostro unico obiettivo è vincere e fare bene". L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia dell'anticipo a Napoli contro gli azzurri dell'ex compagno ...(Roma 12 febbraio 2021) - Gli uomini di Pirlo avanti nei pronostici (2,00) sul Napoli che sconta la querelle De Laurentis – Gattuso. Neroazzurri ...