Municipio V, Fdi: furti e aggressioni, situazione fuori controllo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – "Sono stati tre gli episodi ravvicinati, come ravvicinati sono gli istituti scolastici che hanno subito danni e furti in questi giorni. Le scuole pubbliche prese di mira da bande di malviventi sono state la 'Grazia Deledda' di Via Filarete, la Lodovico Pavoni di Via Laparelli e per ultima la Scuola Carlo Pisacane di Via dell'Acqua Bullicante." "I genitori intervistati davanti alla Pisacane nel corso del servizio mandato in onda in tv, hanno denunciato chiaramente l'abbandono da parte delle istituzioni locali. In Municipio V la Giunta grillina ha fatto poco o nulla sul versante della sicurezza, equivalendosi con la precedente giunta di centrosinistra che per decenni ha governato questo territorio." "Hanno dimostrato di essere amministratori improvvisati e incompetenti e soprattutto incapaci di avviare una collaborazione con le forze di polizia e ...

