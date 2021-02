Maltempo Sannio, Abbate chiede ristori urgenti al presidente De Luca (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho depositato, questa mattina in Regione Campania, un’interrogazione rivolta al presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca per richiedere interventi urgenti a seguito del Maltempo che ha colpito il Sannio. Nei giorni scorsi, infatti, l’intera provincia di Benevento è stata martoriata da precipitazioni di grande intensità”. Così in una nota, il consigliere regionale Gino Abbate.“È necessario che la Regione intervenga immediatamente offrendo aiuti alle popolazioni interessate. I danni – aggiunge Abbate – sono stati molti e davvero gravi. Alle azioni da mettere in campo in maniera repentina – conclude – va affiancata una programmazione seria di interventi studiati per mitigare e contrastare gli effetti sempre più ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho depositato, questa mattina in Regione Campania, un’interrogazione rivolta aldella Giunta Regionale Vincenzo Deper rire interventia seguito delche ha colpito il. Nei giorni scorsi, infatti, l’intera provincia di Benevento è stata martoriata da precipitazioni di grande intensità”. Così in una nota, il consigliere regionale Gino.“È necessario che la Regione intervenga immediatamente offrendo aiuti alle popolazioni interessate. I danni – aggiunge– sono stati molti e davvero gravi. Alle azioni da mettere in campo in maniera repentina – conclude – va affiancata una programmazione seria di interventi studiati per mitigare e contrastare gli effetti sempre più ...

