Maltempo, evacuate sei famiglie per uno smottamento a Polla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Sei nuclei familiari sono sono stati evacuati a Polla, nel Salernitano, per uno smottamento provocato dalle abbondanti precipitazioni piovose che nelle ultime ore si sono abbattute sul territorio del Vallo di Diano. Il fronte dello smottamento, si é verificato in località Castagneta, è giunto a poche decine di metri dalle abitazioni. Le famiglie sono sono state fatte evacuare in via precauzionale a seguito del sopralluogo dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

