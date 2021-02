L’Ue pensa a nuove sanzioni alla Russia ma i vecchi affari (Nord Stream) restano in piedi (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Se vediamo ancora una volta, proprio come in altre occasioni, che le sanzioni vengono imposte in alcuni settori e creano rischi per la nostra economia, anche nei settori più sensibili, allora sì. Non vogliamo essere isolati dalla vita internazionale, ma dovremmo essere preparati a questo”. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto durante un’intervista che non esclude la possibilità di tagliare del tutto i ponti con L’Ue, se dalL’Ue dovesse uscire come decisione quella di sanzionare Mosca per le violazioni di diritti collegate al caso Navalny. C’è una data potenziale da osservare: l’incontro dei ministri degli Esteri europei del 22 febbraio, dal quale si potrebbe rispondere con severità sia alle violazioni dei diritti contro l’attivista, sia agli arresti di diversi manifestanti, sia ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Se vediamo ancora una volta, proprio come in altre occasioni, che levengono imposte in alcuni settori e creano rischi per la nostra economia, anche nei settori più sensibili, allora sì. Non vogliamo essere isolati dvita internazionale, ma dovremmo essere preparati a questo”. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto durante un’intervista che non esclude la possibilità di tagliare del tutto i ponti con, se daldovesse uscire come decisione quella di sanzionare Mosca per le violazioni di diritti collegate al caso Navalny. C’è una data potenziale da osservare: l’incontro dei ministri degli Esteri europei del 22 febbraio, dal quale si potrebbe rispondere con severità sia alle violazioni dei diritti contro l’attivista, sia agli arresti di diversi manifestanti, sia ...

