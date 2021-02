Lotta alla criminalità, intesa Demi (Federico II)-Anbsc. Roberti: Covid, mafie all’attacco in Europa. Seminario (Di venerdì 12 febbraio 2021) La rete e le iniziative per la legalità e il contrasto alla pervasività delle attività criminali si fanno sempre più incisive. Competenze e collaborazione tra le diverse istituzioni sono dunque le chiavi vincenti per penetrare il fenomeno delle organizzazioni criminali sul territorio. Ed è in questa prospettiva che è stata rafforzata la collaborazione tra Anbsc (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) e il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) dell’Università Federico II di Napoli attraverso una convenzione operativa per contrastare il diffondersi di contesti imprenditoriali gestiti dalle organizzazioni criminali. La convenzione è stata firmata dal Prefetto Bruno Corda, Direttore dell’Anbsc e dalla professoressa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) La rete e le iniziative per la legalità e il contrastopervasività delle attività criminali si fanno sempre più incisive. Competenze e collaborazione tra le diverse istituzioni sono dunque le chiavi vincenti per penetrare il fenomeno delle organizzazioni criminali sul territorio. Ed è in questa prospettiva che è stata rafforzata la collaborazione tra(Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) e il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni () dell’UniversitàII di Napoli attraverso una convenzione operativa per contrastare il diffondersi di contesti imprenditoriali gestiti dalle organizzazioni criminali. La convenzione è stata firmata dal Prefetto Bruno Corda, Direttore dell’e dprofessoressa ...

