LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si parte! Le atlete studiano linee e neve (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 10.30 10.35 Laura Pirovano inizia con 23 centesimi di distacco da Lie, quindi cede tanto nelle curve e si ritrova a 92. Conclude la sua prova in terza posizione a 1.37 dalla vetta. 10.33 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie parte con 21 centesimi di vantaggio, quindi diventano 47, chiude in 1.09.72 e sale in vetta per 23 centesimi. Discesa corta, non troppo indicativa in questo format 10.31 Elena Curtoni chiude con il tempo di 1:09.95, pista perfetta, neve ghiacciata e tracciatura ridotta. Si chiude all’altezza del Rumerlo. 10.30 SCATTA LA PRIMA PROVA DELLA Discesa DI CORTINA! Elena Curtoni è sul tracciato 10.28 Ci siamo! Elena Curtoni con il pettorale ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 10.30 10.35 Laura Pirovano inizia con 23 centesimi di distacco da Lie, quindi cede tanto nelle curve e si ritrova a 92. Conclude la sua prova in terza posizione a 1.37 dalla vetta. 10.33 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie parte con 21 centesimi di vantaggio, quindi diventano 47, chiude in 1.09.72 e sale in vetta per 23 centesimi.corta, non troppo indicativa in questo format 10.31 Elena Curtoni chiude con il tempo di 1:09.95, pista perfetta,ghiacciata e tracciatura ridotta. Si chiude all’altezza del Rumerlo. 10.30 SCATTA LA PRIMA PROVA DELLADI CORTINA! Elena Curtoni è sul tracciato 10.28 Ci siamo! Elena Curtoni con il pettorale ...

