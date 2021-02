LIVE Sci alpino, Prova Discesa Mondiali in DIRETTA: Dominik Paris salta una porta ma si conferma in gran forma. Dominio austriaco (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI Discesa FEMMINILE ALLE 10.15 E 13.00 11.00: Si sta risolvendo il problema ad una porta, Prova interrotta 10.58: Il norvegese Jansrud parte bene ma chiude con un ritardo di 2?03, è 14mo 10.57: Va al comando con un grandissimo finale di gara l’austriaco Franz che chiude con 2 decimi di vantaggio su Striedinger 10.56: Franz in vantaggio di 7 centesimi in alto su Paris 10.56: Perde progressivamente l’austriaco che chiude all’11mo posto a 1214 dal compagno di squadra 10.55. 25 centesimi di ritardo in alto per Kriechmayr 10.54: Pura ricognizione per lo statunitense Bennett che chiude con un ritardo di 2?26 da Striedinger 10.54: 49 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE DIFEMMINILE ALLE 10.15 E 13.00 11.00: Si sta risolvendo il problema ad unainterrotta 10.58: Il norvegese Jansrud parte bene ma chiude con un ritardo di 2?03, è 14mo 10.57: Va al comando con undissimo finale di gara l’Franz che chiude con 2 decimi di vantaggio su Striedinger 10.56: Franz in vantaggio di 7 centesimi in alto su10.56: Perde progressivamente l’che chiude all’11mo posto a 1214 dal compagno di squadra 10.55. 25 centesimi di ritardo in alto per Kriechmayr 10.54: Pura ricognizione per lo statunitense Bennett che chiude con un ritardo di 2?26 da Striedinger 10.54: 49 ...

