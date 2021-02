Le Marche resistono | l' Rt è 0 | 94 E Acquaroli riflette sulle microzone | ' Decidiamo lunedì'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Letengono duro in queste settimane di zona gialla . L'Rt puntuale anticipato ieri da Roma al governatore Francescoè di 0,94 (la settimana precedente 0,95) quindi l'indice ...

Ultime Notizie dalla rete : Marche resistono

Corriere Adriatico

APPROFONDIMENTI LA TENSIONE Il contagio Covid si riallarga nelle: Acquaroli ora valuta...... non prevede al momento l'abbandono delle diverse, anche se è possibile ipotizzare un ... Tag: Posti di lavoro I VIDEO PIU' VISTI Peggiora l'Rt: solo 7 Regioni, ben 3 tornano a rischio ...IL MONITORAGGIO ANCONA Le Marche tengono duro in queste settimane di zona gialla. L'Rt puntuale anticipato ieri da Roma al governatore Francesco Acquaroli è di 0,94 (la settimana precedente ...ANCONA - Le Marche tengono duro in queste settimane di zona gialla. L’Rt puntuale anticipato ieri da Roma al governatore Francesco Acquaroli è di 0,94 (la settimana ...