Lara Gut-Behrami: l’oro, l’amore, le passioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Brava, vincente, veloce, radiosa. Lara Gut-Behrami, trionfa nel Super G e vince il primo oro dei Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, dopo i due giorni rinviati per neve e nebbia. Vola la svizzera e vince la gara da favorita (non è mai facile partire con i favori del pronostico), senza insicurezze e con una personalità straordinaria. Deludono invece le sue azzurre. Federica Brignone decima, Marta Bassino undicesima: da loro ci si aspettava di più. Gut-Behrami, sulla celebre pista delle Tofane, si è messa alle spalle due campionesse del calibro di Corinne Suter e Mikaela Shiffrin. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Brava, vincente, veloce, radiosa. Lara Gut-Behrami, trionfa nel Super G e vince il primo oro dei Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, dopo i due giorni rinviati per neve e nebbia. Vola la svizzera e vince la gara da favorita (non è mai facile partire con i favori del pronostico), senza insicurezze e con una personalità straordinaria. Deludono invece le sue azzurre. Federica Brignone decima, Marta Bassino undicesima: da loro ci si aspettava di più. Gut-Behrami, sulla celebre pista delle Tofane, si è messa alle spalle due campionesse del calibro di Corinne Suter e Mikaela Shiffrin.

Corriere : Lara Gut-Behrami: il marito Valon, le 5 lingue, il cinema. Chi è il primo oro di Cortina - AbracaBarna : @Corriere Io so chi è Lara Gut, e so anche che agli stagisti fate fare il turno di notte - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Cortina, #Italia delude in superg, Laura Gut la regina. Brignone e Bassino indietro, Paris quinto. 'Al podio credevo' #A… - Manuensito89 : Primi due titoli assegnati a @cortina2021 con I 2 Super-G vinti rispettivamente da Lara Gut e Vincent Kriechmayr, i… - rptmtt : RT @ghenesio: Un po' di Genoa ai Mondiali di sci.... Lara Gut vince a Cortina, il papà in tv con la mascherina del Genoa -