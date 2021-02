La reazione di Mattino e Repubblica a “Fate presto” spiega il successo del Napolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Abbiamo provato a evitare ai nostri lettori la noia delle polemiche tra giornali. Ma al secondo violento attacco nei confronti del Napolista, non possiamo esimerci. Cercheremo di ampliare la discussione, altrimenti resta davvero una bega da quattro soldi. Il nodo è sempre il titolo “Fate presto” scelto per descrivere la condizione del Napoli. Al fondo di queste righe troverete gli screenshoot dei due attacchi di Repubblica (a firma Marco Azzi) e Il Mattino (il direttore Federico Monga). Due attacchi che vanno letti perché fanno comprendere lo stato comatoso del giornalismo cosiddetto tradizionale, cartaceo, potremmo dire obsoleto. Con l’aggiunta del provincialismo. In entrambi i casi colpisce l’acredine, l’astio, che ovviamente va al di là della polemica. E lo comprendiamo. È il fastidio per il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Abbiamo provato a evitare ai nostri lettori la noia delle polemiche tra giornali. Ma al secondo violento attacco nei confronti del, non possiamo esimerci. Cercheremo di ampliare la discussione, altrimenti resta davvero una bega da quattro soldi. Il nodo è sempre il titolo “” scelto per descrivere la condizione del Napoli. Al fondo di queste righe troverete gli screenshoot dei due attacchi di(a firma Marco Azzi) e Il(il direttore Federico Monga). Due attacchi che vanno letti perché fanno comprendere lo stato comatoso del giornalismo cosiddetto tradizionale, cartaceo, potremmo dire obsoleto. Con l’aggiunta del provincialismo. In entrambi i casi colpisce l’acredine, l’astio, che ovviamente va al di là della polemica. E lo comprendiamo. È il fastidio per il ...

