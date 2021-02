“La Pupa e il Secchione”, scoppia la passione in villa: una coppia fa sognare i telespettatori (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ieri sera, 11 Febbraio 2021, è andata in onda su Italia 1 la quarta puntata de “La Pupa e il Secchione (e Viceversa)”, il programma condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il reality show mette a confronto due mondi agli antipodi, regalando così ogni volta grosse emozioni al pubblico da casa. Un episodio in particolare, andato in onda ieri, ha decisamente sconvolto i fan del programma. Tra il Secchione Alessio Guidi e la Pupa Stephanie è scoppiata finalmente la passione. La scena hot ha reso incandescente la serata dei telespettatori del reality, che ormai fanno il tifo solo per loro. Leggi anche –> Chi è Andrea Pucci, vita privata e carriera: tutto sul noto comico italiano “La Pupa e il Secchione”, scena ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ieri sera, 11 Febbraio 2021, è andata in onda su Italia 1 la quarta puntata de “Lae il(e Viceversa)”, il programma condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il reality show mette a confronto due mondi agli antipodi, regalando così ogni volta grosse emozioni al pubblico da casa. Un episodio in particolare, andato in onda ieri, ha decisamente sconvolto i fan del programma. Tra ilAlessio Guidi e laStephanie èta finalmente la. La scena hot ha reso incandescente la serata deidel reality, che ormai fanno il tifo solo per loro. Leggi anche –> Chi è Andrea Pucci, vita privata e carriera: tutto sul noto comico italiano “Lae il”, scena ...

MandronePeppe : #ascolti parte bene lo show di Panariello e Giallini, benissimo la fiction, stabile la pupa e il secchione - nom3utent3 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - zorlandosa : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - bellaperme33 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - tinyraindropss : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… -