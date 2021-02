“La capitale della pizza? E’ in America”: la reazione dei napoletani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul web è scoppiata una vera e propria battaglia a colpi di tweet che vede tra i protagonisti gli Americani da un lato e i napoletani dall’altro. Dalle parti di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul web è scoppiata una vera e propria battaglia a colpi di tweet che vede tra i protagonisti glini da un lato e idall’altro. Dalle parti di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

caterinabalivo : Io ancora ferma a questa notizia: “Chicago si è autoproclamata capitale mondiale della #pizza” Non lo posso accetta… - matteosalvinimi : L'impegno della Lega per Roma, venite a trovarci questo fine settimana in decine di piazze della Capitale! ??… - OfficialASRoma : Sono online le prime aste per le maglie indossate con patch celebrativa del 150° anniversario della proclamazione d… - HB7257X : RT @FreakManVirtue: Sono sempre stato un detrattore di Visegrad, ma difendo il diritto di Varsavia (o qualunque sia la capitale) di far val… - FreakManVirtue : Sono sempre stato un detrattore di Visegrad, ma difendo il diritto di Varsavia (o qualunque sia la capitale) di far… -