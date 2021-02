Inter | Lukaku è stanco | il piano per tornare al top

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Romelusta attraversando un momento di flessione, ma ha già ilperal top L’ha bisogno del migliorper il rush finale nella corsa allo scudetto. E nelle ultime partite, il belga non ha offerto grandissime prestazioni. Solo 4 gol nelle ultime 9 partite, sono un bottino troppo magro per lui che devea macinare gol. L’attaccante nerazzurro ha una prestanza fisica importante, per questo motivo ha bisogno di più tempo per recuperare. E considerando che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è la punta che ha giocato di più in Serie A con 2.181 minuti giocati, quel tempo viene a mancare. Ora, però, l’non avrà più impegni di coppa e giocherà quindi una volta a settimana.ha così già stilato il ...

