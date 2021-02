Governo: Salvini, 'se ci sono temi divisivi si passa ad altro' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb (Adnkronos) - A Draghi "noi abbiamo parlato alla luce de sole delle esigenze degli italiani, abbiamo detto che prima del partito viene l'interese del Paese. Abbiamo sentito risposte che ci hanno confortato". Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5. "Sui temi divisivi, si passa ad altro. Sulla tutela dei posti di lavoro, l'aiuto vero alle aziende, uno strumento unico di Cassa integrazione dovrebbero essere tutti d'accordo", ha spiegato il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb (Adnkronos) - A Draghi "noi abbiamo parlato alla luce de sole delle esigenze degli italiani, abbiamo detto che prima del partito viene l'interese del Paese. Abbiamo sentito risposte che ci hanno confortato". Lo ha detto Matteoa Mattino 5. "Sui, siad. Sulla tutela dei posti di lavoro, l'aiuto vero alle aziende, uno strumento unico di Cassa integrazione dovrebbero essere tutti d'accordo", ha spiegato il leader della Lega.

lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - Rinaldi_euro : Matteo Salvini, i deliri di 'Repubblica' sul leghista nel governo Draghi: il titolo con cui si coprono di ridicolo - LegaSalvini : GOVERNO, SALVINI: 'IL M5S CHIEDE UN MINISTERO CHE C'È GIÀ' SALVINI AD - _strategie : Raga salvini sta solo cercando altri consensi e di far vedere a draghi che lui ora è uno apposto ma non è che dice… - ilgiornale : La scelta di appoggiare il governo Draghi spiega cosa c'è davvero dietro alla personalità di Salvini… -