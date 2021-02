Gioielli Pandora 3×2 fino a San Valentino, il meno caro sarà gratis (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con l’offerta Gioielli Pandora 3×2 potete portare a casa tre regali invece che uno. È una promozione per San Valentino iniziata il 2 febbraio e scadrà il 14 febbraio, per ogni acquisto di tre Gioielli Pandora riceverai in omaggio quello meno caro dei tre. L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte, inoltre ha delle eccezioni sulla linea Star Wars e i prodotti linea care. Gioielli Pandora 3×2, altre informazioni importanti La promozione 3×2 Gioielli Pandora vale per l’e-store e anche per i negozi, vediamo cosa succede con l’acquisto online. Per ogni tre Gioielli scelti (ricevuta unica) quello che costa meno viene offerto in omaggio, non si paga. Non rientrano ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con l’offerta3×2 potete portare a casa tre regali invece che uno. È una promozione per Saniniziata il 2 febbraio e scadrà il 14 febbraio, per ogni acquisto di trericeverai in omaggio quellodei tre. L’iniziativa non è cumulabile con altre offerte, inoltre ha delle eccezioni sulla linea Star Wars e i prodotti linea care.3×2, altre informazioni importanti La promozione 3×2vale per l’e-store e anche per i negozi, vediamo cosa succede con l’acquisto online. Per ogni trescelti (ricevuta unica) quello che costaviene offerto in omaggio, non si paga. Non rientrano ...

Mabina Gioielli ha pensato al regalo al maschile con una proposta fatta di bracciali, collane e anelli. Pandora punta tra l'altro sull'argento riciclato.

Come celebriamo il nostro amore? Una ricerca commissionata dal brand di gioielli Pandora ha dimostrato che circa il 50% dei partecipanti si sente amato/a quando il suo partner dimostra di pensarlo/a. Ecco perché fare un regalo per San Valentino ( ufficialmente il giorno ...

Manca poco alla festa degli innamorati e avete bisogno di idee? Il San Valentino di Pandora si fa in 3x2, con il terzo bijoux gratis.

Dopo un quarto trimestre incoraggiante, nonostante la crisi sanitaria e la chiusura di alcuni negozi, il marchio danese di gioielleria spera di tornare in positivo nel 2021, dopo tre anni in calo.

