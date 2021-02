Formato il Governo: Draghi presenta la lista dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo due giri di consultazioni e diverse ore di riflessione, Mario Draghi è salito al Colle da Sergio Mattarella e ha sciolto la riserva. L'ex presidente della Bce ha incontrato il capo dello Stato e insieme hanno verificato e deciso la lista dei ministri che comporranno il suo Governo, tra tecnici e politici. La crisi di Governo sembra essere a una svolta: il premier incaricato Mario Draghi alle ore 19 è salito al Quirinale, dove ha sciolto la riserva e sta conferendo ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al presidente della Repubblica verrà presentata la lista dei ministri partorita in questi giorni in seguito alle lunghe consultazioni con le forze politiche. Inevitabile la spinta positiva arrivata nella serata di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo due giri di consultazioni e diverse ore di riflessione, Marioè salito al Colle da Sergio Mattarella e ha sciolto la riserva. L'ex presidente della Bce ha incontrato il capo dello Stato e insieme hanno verificato e deciso ladeiche comporranno il suo, tra tecnici e politici. La crisi disembra essere a una svolta: il premier incaricato Marioalle ore 19 è salito al Quirinale, dove ha sciolto la riserva e sta conferendo ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al presidente della Repubblica verràta ladeipartorita in questi giorni in seguito alle lunghe consultazioni con le forze politiche. Inevitabile la spinta positiva arrivata nella serata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Formato Governo Sport, riapertura palestre. Cozzoli: 'Sono ottimista e fiducioso'

Sport e Salute (la società che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia) auspica che il governo che sta per essere formato 'adotti quanto prima' la decisione di riaprire impianti sportivi, palestre e piscine - anche se con regole stringenti - recependo con un decreto quanto indicato dal ...

#NoEsonero: l'inclusione di bambini e ragazzi non si fa fuori da scuola

...online con il duplice obiettivo di fare pervenire al Presidente della Repubblica e al Governo ... ? il ruolo marginale della famiglia nel GLO, il Gruppo di lavoro Operativo per l'inclusione, è formato ...

GOVERNO | Draghi scioglie la riserva, ecco la squadra dei suoi ministri. Di Maio confermato alla Farnesina [VIDEO]

Il premier Draghi ha confermato Luigi Di Maio al ministero degli Esteri, Luciana Lamorgese al ministero dell'Interno ed Elena Bonetti ...

Mario Draghi accetta l'incarico e presenta i suoi ministri

ROMA - In Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi il quale ha accettato l'incarico di formare il governo. L'e ...

