Effetto Covid, crollate le rapine in banca nel Lodigiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lodi, 12 febbraio 2021 - Nell'ultimo triennio le rapine in banca del Lodigiano sono passate da circa 20 l'anno a 5. E ai tempi del Covid, con l'accesso alle filiali solo su appuntamento, la ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lodi, 12 febbraio 2021 - Nell'ultimo triennio leindelsono passate da circa 20 l'anno a 5. E ai tempi del, con l'accesso alle filiali solo su appuntamento, la ...

ZZiliani : Effetto Covid sui giornali sportivi: siamo sicuri? 1) le edicole sono rimaste aperte sempre, anche durante il lockd… - Black300Joe : RT @giuslit: C’è luce in fondo al tunnel. Peccato che l’Italia sarà l’ultimo Paese a recuperare il livello di PIL pre Covid. La vedete anch… - Raffael01089193 : RT @giuslit: C’è luce in fondo al tunnel. Peccato che l’Italia sarà l’ultimo Paese a recuperare il livello di PIL pre Covid. La vedete anch… - calzelunghe17 : RT @giuslit: C’è luce in fondo al tunnel. Peccato che l’Italia sarà l’ultimo Paese a recuperare il livello di PIL pre Covid. La vedete anch… - e_cavagna : RT @MarcoSanavia1: Un effetto secondario del covid è la scomparsa dalle strade della polizia locale con i suoi autovelox di merda. -