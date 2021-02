Dopo la Cina, anche Hong Kong ha deciso di oscurare la Bbc: è guerra mediatica tra Pechino e Londra (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la Cina, anche Hong Kong ha deciso di oscurare la Bbc. Il network pubblico RTHK, finanziato dal governo dell’ex colonia britannica, ha infatti comunicato che dalle 23.00 di oggi, 12 febbraio, smetterà di trasmettere Bbc World Service e Bbc News Weekly. La mossa è maturata Dopo che l’autorità di vigilanza cinese ha accusato il canale britannico di aver diffuso notizie «non vere e non imparziali», minando gli interessi nazionali e la solidarietà etnica cinese. Lo stop di Londra Il 4 febbraio il Regno Unito ha revocato la licenza alla Cgtn, il canale in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, la cui gestione era stata considerata non più in regola con le norme britanniche. L’autorità di sorveglianza e regolamentazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021)lahadila Bbc. Il network pubblico RTHK, finanziato dal governo dell’ex colonia britannica, ha infatti comunicato che dalle 23.00 di oggi, 12 febbraio, smetterà di trasmettere Bbc World Service e Bbc News Weekly. La mossa è maturatache l’autorità di vigilanza cinese ha accusato il canale britannico di aver diffuso notizie «non vere e non imparziali», minando gli interessi nazionali e la solidarietà etnica cinese. Lo stop diIl 4 febbraio il Regno Unito ha revocato la licenza alla Cgtn, il canale in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, la cui gestione era stata considerata non più in regola con le norme britanniche. L’autorità di sorveglianza e regolamentazione ...

