Da Caserta a Napoli in taxi per rifornirsi di droga | arrestato spacciatore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato dinella tarda mattinata odierna ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, F.P. classe 1974. L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobilena, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territorio. Il servizio è nato da attività info – investigativa posta in essere da personale di Questa Squadra Mobile – Sez. FALCHI – in base alla quale F.P., già noto agli Operanti, era solito recarsi nell’area a nord di, a bordo di un, per ...