Covid, ecco le Regioni che potrebbero cambiare colore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute a preoccupare maggiormente è l’Umbria, in difficoltà a causa delle varianti del virus: potrebbe diventare tutta zona rossa. potrebbero invece passare dalla zona gialla a quella arancione Molise, Abruzzo, Toscana e Campania dopo una forte crescita dei contagi nell’ultima settimana Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute a preoccupare maggiormente è l’Umbria, in difficoltà a causa delle varianti del virus: potrebbe diventare tutta zona rossa.invece passare dalla zona gialla a quella arancione Molise, Abruzzo, Toscana e Campania dopo una forte crescita dei contagi nell’ultima settimana

fattoquotidiano : 'PREPARARSI ALLA PROSSIMA PANDEMIA' L'allerta degli scienziati sul futuro. Ecco come prepararsi e perché bisogna f… - LaStampa : “Covid, l’omosessualità è un comportamento a rischio”. Bufera sul documento dell’Asl5 di La Spezia… - DSantanche : E mentre #ristoranti, #bar, #scuole continuano a subire limitazioni di ogni tipo, ecco cosa accade nei trasporti pu… - Frances27128232 : RT @MediasetTgcom24: Palestre e covid: ecco come le strutture potrebbero presto riaprire #covid - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione -