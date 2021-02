Covid a scuola, ordinanza nel napoletano per chiudere tutti i plessi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Proseguono ed aumentano i contagi da coronavirus all’interno delle scuole, anche la sindaca di Villaricca Rosaria Punzo, dopo i recenti contagi, ha deciso di chiudere tutti plessi, pubblici e privati. A seguito di un tavolo di confronto con l’Asl, la sindaca di Villaricca Rosaria Punzo ha deciso di chiudere le scuole pubbliche e private di ogni grado e le ludoteche da lunedì fino al 27 febbraio. La relativa ordinanza sarà pubblicata nelle prossime ore. Queste le parole di Rosaria Punzo: “Il presidente della Regione De Luca ha rimesso la decisione nelle mani dei sindaci rispetto alla situazione locale. Da primo cittadino – fa sapere Punzo – ho chiesto e ottenuto un tavolo di confronto con l’Asl per capire l’incidenza dei nuovi contagi in rapporto con le scuole. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Proseguono ed aumentano i contagi da coronavirus all’interno delle scuole, anche la sindaca di Villaricca Rosaria Punzo, dopo i recenti contagi, ha deciso di, pubblici e privati. A seguito di un tavolo di confronto con l’Asl, la sindaca di Villaricca Rosaria Punzo ha deciso dile scuole pubbliche e private di ogni grado e le ludoteche da lunedì fino al 27 febbraio. La relativasarà pubblicata nelle prossime ore. Queste le parole di Rosaria Punzo: “Il presidente della Regione De Luca ha rimesso la decisione nelle mani dei sindaci rispetto alla situazione locale. Da primo cittadino – fa sapere Punzo – ho chiesto e ottenuto un tavolo di confronto con l’Asl per capire l’incidenza dei nuovi contagi in rapporto con le scuole. ...

