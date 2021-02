Covid: 13.908 casi su 305.619 tamponi, 316 morti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 13.908 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.146. Vittime in leggera diminuzione, ma la discesa lenta per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 13.908 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.146. Vittime in leggera diminuzione, ma la discesa lenta per ...

