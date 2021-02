Centrodestra alla ribalta, cresce nei sondaggi e diventa responsabile (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo sviluppo del Centrodestra sembra segnare una vera e propria ribalta. Giorgia Meloni mantiene il fortino, Salvini si ripulisce in Europa e Forza Italia è tentata verso il centro Salvini Conte (Facebook)Salvini ormai ha le estigmati dello statista. La mossa di non polemizzare e di passare subito in quota Draghi è stata accolta dagli opinionisti come un gesto assoluto. E i sondaggi lo premiano. Il carroccio vola, e Salvini è sempre più leader. La lega si è riallineata anche agli occhi dell’Europa, politica differente e rottura con Afd hanno restituito un partito lontano parente di quello che implorava l’eruzione del Vesuvio. Lo ha detto anche questa mattina Salvini, che in un post su Facebook detta la linea politica del partito “Da un mese il Paese è fermo per il fallimento del governo precedente: prima si comincia, ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo sviluppo delsembra segnare una vera e propria. Giorgia Meloni mantiene il fortino, Salvini si ripulisce in Europa e Forza Italia è tentata verso il centro Salvini Conte (Facebook)Salvini ormai ha le estigmati dello statista. La mossa di non polemizzare e di passare subito in quota Draghi è stata accolta dagli opinionisti come un gesto assoluto. E ilo premiano. Il carroccio vola, e Salvini è sempre più leader. La lega si è riallineata anche agli occhi dell’Europa, politica differente e rottura con Afd hanno restituito un partito lontano parente di quello che implorava l’eruzione del Vesuvio. Lo ha detto anche questa mattina Salvini, che in un post su Facebook detta la linea politica del partito “Da un mese il Paese è fermo per il fallimento del governo precedente: prima si comincia, ...

