Cavese, i convocati di Campilongo per la sfida con la Viterbese (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de' Tirreni – Salvatore Campilongo ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo contro i padroni di casa della Viterbese. La Cavese, reduce dalla vittoria nel derby con la Paganese, andrà a caccia del quinto risultato utile consecutivo. Portieri: 22 Paduano, 38 Russo, 41 KucichDifensori: 2, Matino, 3 Ricchi, 16 Senese, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro, 43 Lancini, 44 NatalucciCentrocampisti: 4 Scoppa, 5 Lulli, 7, De Marco, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 34 PompettiAttaccanti: 10 De Rosa, 17 Gatto, 18 Montaperto, 31 Calderini, 35 Senesi, 40 Bubas, 45 Gerardi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

