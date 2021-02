Cathay Pacific riduce il proprio network di lungo raggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Cathay Pacific ha comunicato che dal 20 febbraio ridurrà a 16 le sue destinazioni di lungo raggio. La data coincide con l’entrate in vigore le nuove misure di contenimento del Covid-19 che prevedono la quarantena obbligatoria di due settimane per gli equipaggi basati a Hong Kong che rientrano da servizi internazionali. Cathay Pacific non volerà verso Australia e Nuova Zelanda, così come sospenderà i voli per Amsterdam, Francoforte e San Francisco. Confermati, invece, quelli per Los Angeles, New York e Toronto. Si vola da Hong Kong a Londra, ma solo all’andata. A causa di questa decisione, la compagnia aerea stima mancati ricavi per 51 milioni di dollari. Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato che dal 20 febbraio ridurrà a 16 le sue destinazioni di. La data coincide con l’entrate in vigore le nuove misure di contenimento del Covid-19 che prevedono la quarantena obbligatoria di due settimane per gli equipaggi basati a Hong Kong che rientrano da servizi internazionali.non volerà verso Australia e Nuova Zelanda, così come sospenderà i voli per Amsterdam, Francoforte e San Francisco. Confermati, invece, quelli per Los Angeles, New York e Toronto. Si vola da Hong Kong a Londra, ma solo all’andata. A causa di questa decisione, la compagnia aerea stima mancati ricavi per 51 milioni di dollari.

PafferInfo : Cathay Pacific nomina Maggie Wong area manager per Italia, Francia e Spagna - discoradioIT : Cathay Pacific, Maggie Wong nuova Area Manager Southern Europe. Supervisionerà il business e le operazioni del vett… - levanten77 : Niente obbligo di mascherina per chi vola in Business e First Class con Cathay Pacific. TTG Italia: Cathay Pacific… - GiovanniCalcara : Cathay Pacific Airline esenta i passeggeri Business e First Class dai requisiti di mascheramento ???? - PonytaEle : RT @gzibordi: Sulla linea aerea Cathay Pacific se paghi per la prima classe non c'è obbligo di mascherina la scienza... -

Ultime Notizie dalla rete : Cathay Pacific Cathay Pacific riduce il proprio network di lungo raggio

Cathay Pacific ha comunicato che dal 20 febbraio ridurrà a 16 le sue destinazioni di lungo raggio . La data coincide con l'entrate in vigore le nuove misure di contenimento del Covid - 19 che ...

Sicurezza delle compagnie aeree: le più pericolose e le più sicure, ecco la classifica

... 1) Qantas 2) Qatar Airways 3) Air New Zealand 4) Singapore Airlines 5) Emirates 6) Eva Air 7) Etihad Airways 8) Alaska Airlines 9) Cathay Pacific Airways 10) British Airways 11) Virgin Australia/...

Cathay Pacific: dal 20 febbraio scendono a 16 le destinazioni del network lungo raggio Travel Quotidiano Cathay Pacific riduce il proprio network di lungo raggio

(Teleborsa) – Cathay Pacific ha comunicato che dal 20 febbraio ridurrà a 16 le sue destinazioni di lungo raggio. La data coincide con l’entrate in vigore le nuove misure di ...

Cathay Pacific: "Nuova area manager Sud Europa"

Cathay Pacific ha nominato Maggie Wong come nuova Area Manager - Southern Europe per Francia, Italia e Spagna. Priorità della manager, che sarà basata a Parigi, sarà posizionare la Compagnia Aerea com ...

ha comunicato che dal 20 febbraio ridurrà a 16 le sue destinazioni di lungo raggio . La data coincide con l'entrate in vigore le nuove misure di contenimento del Covid - 19 che ...... 1) Qantas 2) Qatar Airways 3) Air New Zealand 4) Singapore Airlines 5) Emirates 6) Eva Air 7) Etihad Airways 8) Alaska Airlines 9)Airways 10) British Airways 11) Virgin Australia/...(Teleborsa) – Cathay Pacific ha comunicato che dal 20 febbraio ridurrà a 16 le sue destinazioni di lungo raggio. La data coincide con l’entrate in vigore le nuove misure di ...Cathay Pacific ha nominato Maggie Wong come nuova Area Manager - Southern Europe per Francia, Italia e Spagna. Priorità della manager, che sarà basata a Parigi, sarà posizionare la Compagnia Aerea com ...