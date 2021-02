Bonus affitti valido anche per attività secondaria di commercio al dettaglio: i chiarimenti dell'Ade (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Bonus affitti per partite IVA è valido anche per l'attività secondaria e non prevalente di commercio al dettaglio. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate all'interno della propria risposta all'interpello numero 102 dello scorso 11 febbraio 2021. La conferma dell'AdE evidenzia la possibilità di impiego dell'agevolazione fiscale, ma anche i limiti applicativi. Tra questi, rientrano in particolare i ricavi e compensi, che non devono risultare superiori a 5 milioni di euro. A tal proposito, bisogna ricordare innanzitutto che l'agevolazione è stata prevista all'interno del comma 3-bis dell'articolo 28 risalente al decreto Rilancio (numero ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilper partite IVA èper l'e non prevalente dial. Lo conferma l'Agenziae Entrate all'internoa propria risposta all'interpello numero 102o scorso 11 febbraio 2021. La conferma'AdE evidenzia la possibilità di impiego'agevolazione fiscale, mai limiti applicativi. Tra questi, rientrano in particolare i ricavi e compensi, che non devono risultare superiori a 5 milioni di euro. A tal proposito, bisogna ricordare innanzitutto che l'agevolazione è stata prevista all'interno del comma 3-bis'articolo 28 risalente al decreto Rilancio (numero ...

La riposta n°102 dell'8 febbraio: bonus affitti anche per l'attività secondaria di commercio al dettaglio Con la riposta n° 102 dell'11 febbraio , l'Agenzia delle entrate da chiarimenti in merito ...

Dal 23 febbraio nuovo canale Star ma anche novità sui prezzi

E possibile beneficare del tax credit locazioni anche in riferimento all’attività secondaria di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. L’Agenzia del ...

Bonus affitti, dal Comune di Pontenure sostegno a 19 famiglie

Nota stampa Comune di Pontenure Dall’Amministrazione Comunale di Pontenure, nel corso del secondo semestre del 2020, è stata promossa una maxi operazione ...

