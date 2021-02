Bambino di 2 anni colpito da Covid e polmonite batterica: ricoverato a Treviso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Treviso - E' stato colpito sia da una batterica che dal . E non è escluso che quest'ultimo abbia potuto facilitare lo sviluppo della prima. E' questo il quadro del di due anni ricoverato nell'area ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021)- E' statosia da unache dal . E non è escluso che quest'ultimo abbia potuto facilitare lo sviluppo della prima. E' questo il quadro del di duenell'area ...

ItalianAirForce : Un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Olbia con un #Falcon900 del 31° Stormo de… - repubblica : 'Quando un bambino non dice no, è l’adulto che deve dire no'. Secondo la nuova legge francese un adulto che farà vi… - repubblica : ?? Veleno, nel 1997 un bambino venne tolto ai genitori accusati di pedofilia: l'abbraccio dopo 23 anni - v3rd3acqua : RT @Gazzettino: Bambino di soli due anni colpito da Covid e polmonite batterica: ricoverato in ospedale a Treviso - ciaobellimieii : @Gi25500404 no guarda è inutile, sembrava di parlare con non so un bambino di 3 anni, MAAAMMAAA -