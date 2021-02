Alvino: “Il Napoli non ha investito sul mercato per non dissipare il capitale” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli sul momento di crisi del Napoli “Il grosso problema è che nel Napoli oggi manca la squadra. Mi sembrano undici calciatori che vanno in campo per conto loro, non vedo una comunione di intenti. Sarebbe a mio avviso sbagliato individuare un unico colpevole. Secondo me sbagliavamo quando dicevamo ‘il Napoli di Sarri’. Quella squadra andava bene perché l’allenatore, i calciatori e la società stavano facendo delle grandi cose. Allo stesso modo ora che le cose vanno male non possiamo dare la colpa solo a Gattuso oppure a determinati calciatori” Sul mercato che viene definito da molti insufficiente precisa “Il Napoli ha preferito non investire sul calciomercato per un solo motivo. Non ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Carloha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kisssul momento di crisi del“Il grosso problema è che neloggi manca la squadra. Mi sembrano undici calciatori che vanno in campo per conto loro, non vedo una comunione di intenti. Sarebbe a mio avviso sbagliato individuare un unico colpevole. Secondo me sbagliavamo quando dicevamo ‘ildi Sarri’. Quella squadra andava bene perché l’allenatore, i calciatori e la società stavano facendo delle grandi cose. Allo stesso modo ora che le cose vanno male non possiamo dare la colpa solo a Gattuso oppure a determinati calciatori” Sulche viene definito da molti insufficiente precisa “Ilha preferito non investire sul calcioper un solo motivo. Non ha ...

napolista : Alvino: “Il #Napoli non ha investito sul mercato per non dissipare il capitale” A radio Kiss Kiss: “Non è stato… - infoitsport : Alvino: 'Napoli, momento delicatissimo. De Laurentiis nello spogliatoio per il freddo' - titty_napoli : RT @napolista: Alvino: «Il #Napoli è una formazione di 11 singoli calciatori e non un gruppo unito» A Radio Kiss Kiss Napoli: «La scena di… - infoitsport : IL PARERE - Alvino: 'Il Napoli è una formazione di 11 singoli calciatori e non un gruppo unito' - infoitsport : Alvino: «Il Napoli è una formazione di 11 singoli calciatori e non un gruppo unito» - ilNapolista -