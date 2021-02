Verona, si presenta Sturaro: “Avevo bisogno di ritrovare me stesso. Juric è un fattore importante” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Verona ha presentato il centrocampista Stefano Sturaro, ingaggiato nella sessione di gennaio dal Genoa. Queste le parole del giocatore: “Juric è un elemento fondamentale per aver accettato Verona. Il mister è cresciuto, come sono cresciuto io. Ha limato delle parti del suo carattere e del suo essere allenatore, io l’ho avuto nel suo primo anno. Credo sia cambiato in meglio. Nella mia scelta è stato molto importante: quando tornai al Genoa dalla Juve fu lui la causa, poi quando tornai purtroppo era andato via. Ma come allora è stato determinante”. Sulla forma: “Mi sento bene, devo lavorare. Sono disponibile, poi è ovvio abbia bisogno di tempo per mettere benzina. Ma sono disponibile a tutti gli effetti”. Sul Genoa: “Genova è una piazza molto particolare, con delle ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilhato il centrocampista Stefano, ingaggiato nella sessione di gennaio dal Genoa. Queste le parole del giocatore: “è un elemento fondamentale per aver accettato. Il mister è cresciuto, come sono cresciuto io. Ha limato delle parti del suo carattere e del suo essere allenatore, io l’ho avuto nel suo primo anno. Credo sia cambiato in meglio. Nella mia scelta è stato molto: quando tornai al Genoa dalla Juve fu lui la causa, poi quando tornai purtroppo era andato via. Ma come allora è stato determinante”. Sulla forma: “Mi sento bene, devo lavorare. Sono disponibile, poi è ovvio abbiadi tempo per mettere benzina. Ma sono disponibile a tutti gli effetti”. Sul Genoa: “Genova è una piazza molto particolare, con delle ...

giulianolatini : RT @BlexinSrl: Per un'autenticazione sicura e semplice alle nostre App esiste Microsoft Identity: ce lo presenta @tanopaterno nel suo talk… - Ge88 : RT @BlexinSrl: Per un'autenticazione sicura e semplice alle nostre App esiste Microsoft Identity: ce lo presenta @tanopaterno nel suo talk… - turibbio : BlexinSrl: Per un'autenticazione sicura e semplice alle nostre App esiste Microsoft Identity: ce lo presenta… - BlexinSrl : Per un'autenticazione sicura e semplice alle nostre App esiste Microsoft Identity: ce lo presenta @tanopaterno nel… - TuttoSalerno : Chievo Verona, Di Gaudio si presenta: 'Io talismano per la A. Con il Carpi ammazzammo il campionato di B' -