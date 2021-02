Verdi tedeschi contro Grillo: “Un partito che insulta le donne e fa annegare i migranti non sarà mai come noi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) I Verdi tedeschi scrivono a Grillo: “Non sarai mai come noi” Con l’annuncio della creazione di un nuovo Ministero della Transizione Ecologica, che il premier incaricato Mario Draghi avrebbe deciso di istituire su suggerimento di Beppe Grillo, si parla del M5S come futuro “partito verde”, e i pentastellati pensano a se stessi come all’equivalente italiano dei Verdi tedeschi. Ma Oltralpe non sono d’accordo. L’europarlamentare dei Grünen Alexandra Geese e la deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni hanno indirizzato al fondatore del Movimento 5 Stelle una lettera in cui lo invitano a non paragonarsi al partito ambientalista tedesco: “I 5 Stelle non sono riusciti a passare dalla protesta alla proposta, ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iscrivono a: “Non sarai mainoi” Con l’annuncio della creazione di un nuovo Ministero della Transizione Ecologica, che il premier incaricato Mario Draghi avrebbe deciso di istituire su suggerimento di Beppe, si parla del M5Sfuturo “verde”, e i pentastellati pensano a se stessiall’equivalente italiano dei. Ma Oltralpe non sono d’accordo. L’europarlamentare dei Grünen Alexandra Geese e la deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni hanno indirizzato al fondatore del Movimento 5 Stelle una lettera in cui lo invitano a non paragonarsi alambientalista tedesco: “I 5 Stelle non sono riusciti a passare dalla protesta alla proposta, ...

