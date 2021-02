Varchi anti-assembramenti nel weekend «Godersi la città | ma in sicurezza»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La Polizia locale in campo sabato 13 e domenica 14 per diminuire i rischi di assembramento in centro a Bergamo e inAlta. «Ma serve la collaborazione di tutti, soprattutto dei più giovani».

Ai, anche la polizia locale. Ma nelle grandi città i controlli appaiono missione difficile. ... impegnate nei controlli-Covid. A novembre, erano previsti 13 milioni e poco più di 773mila ...... mentre a via del Corso sembrano aver funzionato - fra battutacce e provocazioni ai... E ancora: chiusi due locali a Montesacro per violazione delle norme- Covid, che si aggiungono a quelli ...Comitato per la sicurezza e Asl: accessi contingentati, ma niente zone rosse. Il sindaco: «Sanremo deve continuare a vivere» ...Niente «zone rosse» al Festival di Sanremo, niente città blindata, ma in centro saranno sicuramente allestiti varchi anti assembramenti e, nel caso, l’accesso a via Matteotti e all’area intorno all’Ar ...