Usa-Israele-Cina. Un triangolo che guarda all'Iran (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scorso anno il governo israeliano si sarebbe rifiutato di permettere agli Stati Uniti di ispezionare il porto di Haifa. Doveva essere una visita di quasi routine legata al verificare le condizioni di sicurezza, dato che lo scalo è un approdo logistico della Sesta Flotta della US Navy, e per questo dietro a quel rifiuto emerge un'ombra articolata con tanto di minacce incrociate. Il porto mediterraneo è infatti un punto di investimento della società cinese Shanghai International Port Group (Sipg), che sta costruendo un nuovo terminal commerciale – valore del progetto: 2 miliardi di dollari. Gli americani temono chiaramente che la presenza cinese possa esporre a rischio la flotta (ossia la sicurezza delle attività ed esporre il Pentagono allo spionaggio cinese): a questa preoccupazione tecnica che dura da oltre due anni, ora va aggiunta una valutazione più articolata. Non a caso la ...

