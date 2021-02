Ultime Notizie Roma del 11-02-2021 ore 15 | 10

(Di giovedì 11 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 11 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno ultimo video per il presidente incaricato Mario Draghi Oggi è una giornata di contatti a Montecitorio dopo le consultazioni dei giorni scorsi a lui la piena fiducia di Bruxelles con il commissario gentile convinto che potrà dare un contributo ad un governo efficiente ed europeista l’Unione Europea Sollecita anche un’accelerazione del dialogo con il nuovo governo in vista del recovery Intanto il MoVimento 5 Stelle al voto su Rousseau fino a questa sera i risultati sono attesi intorno alle 19 e Casaleggio si aspetta una partecipazione al voto di oltre 100mila persone precisa che qualora vincesse ci sarà da stabilire se il voto del Movimento al nuovo governo Sara negativo o di astensione l’economia le più l’italiano non tornerai livelli 2019-2022 si legge nelle ...

Corriere : Vaccinazioni, von der Leyen loda l’Italia: «Tra gli esempi positivi» - fanpage : Divieto di ingresso e uscita nel e dal comune di Pescara. - fanpage : #GovernoDraghi, le notizie di oggi #11febbraio - Corriere : RT @MorosiSilvia: L’autocritica di Merkel: fatti errori, abbiamo tentennato. «Le varianti possono avere effetti catastrofici» - MaurilioVitto : RT @lauranaka: ++Shock in Germania incubo #Commerzbank ++Costretta a chiudere quasi metà filiali tedesche, a dire STOP dividendi per 2 anni… -

Fincantieri +11,4% a 0,72 euro estende il rally e porta a quasi +30% il guadagno delletre sedute. Oggi Kepler Cheuvreux ha incrementato il target del titolo da 0,49 a 0,69 euro, con ...Nei moduli predisposti dall'Asl 5 di per accedere alla vaccinazione anti gli sono considerati ' soggetti con comportamenti a rischio come tossicodipendenti e soggetti dediti alla prostituzione'. Lo ...Cosa succede nella puntata di giovedì 11 febbraio di Una vita? Qui in alto la puntata integrale. Marcia riesce a calmare Santiago e lo convince a non fare rappresaglie contro Felipe, promettendogli ch ...Inchiesta della Rete Lavoro Agile Italia pubblicata dalla rivista "Lavoro, Diritti, Europa". Per più della metà l'azienda non riconosce i diritti garantiti. Ma pochi tornerebbero al lavoro in presenza ...