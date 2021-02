Torre Annunziata, reati tributari: sequestri per oltre 760mila euro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Irregolarità in ambito tributario: sequestri preventivi per un importo pari a circa 760 mila euro. È il risultato di una serie di attività di indagine culminate con l’esecuzione dei decreti ai danni di tre imprenditori dell’area vesuviana da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, decreti emessi dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. I destinatari del provvedimento risultano indagati per reati tributari. Il primo decreto ha riguardo i rappresentanti legati di due società cooperative attive nel settore delle pulizie che risultano indagati per aver indebitamente compensato le imposte dovute all’amministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Irregolarità in ambitoo:preventivi per un importo pari a circa 760 mila. È il risultato di una serie di attività di indagine culminate con l’esecuzione dei decreti ai danni di tre imprenditori dell’area vesuviana da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, decreti emessi dal gip del tribunale disu richiesta della Procura oplontina. I destinatari del provvedimento risultano indagati per. Il primo decreto ha riguardo i rappresentanti legati di due società cooperative attive nel settore delle pulizie che risultano indagati per aver indebitamente compensato le imposte dovute all’amministrazione ...

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Maxi-sequestro a tre imprenditori della sanità: sotto chiave 760mila euro - 1TraVeLA : RT @SkyTG24: Torre Annunziata, reati tributari: sequestri per 760mila euro - NapoliToday : #Cronaca Maxi-sequestro a tre imprenditori della sanità: sotto chiave 760mila euro - SkyTG24 : Torre Annunziata, reati tributari: sequestri per 760mila euro - Torrechannelit : Torre Annunziata – Sequestri per 760.000 euro nei confronti di tre imprenditori indagati per reati tributari -