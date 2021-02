Torino | molesta 4 amiche e cerca di trascinarne via una per violentarla | arrestato

(Di giovedì 11 febbraio 2021) . Serata di terrore per un gruppo di quattro adolescenti torinesi: un uomo di 28 anni le hate e ha poito di trascinare via una 18enne per. L’intervento dell’amica le ha permesso di scappare, suscitando così l’ira del giovane che ha colpito la più piccola del gruppetto con una bottiglia alla schiena. Una serata di terrore per quattro ragazze torinesi, alcune delle quali minorenni. Il gruppo diaveva deciso di uscire nella serata di lunedì 8 febbraio in piazza Carlo Felice a. Erano le 21.15 circa quando sono state avvicinate da un uomo di 28 anni che prima le ha importunate con avances in strada e poi, nonostante l’amico che era con lui avesse tentato di fermarlo, ha aggredito una ragazza di 18 anni. Le ha tirato un braccio e poi, quando ha incontrato ancora ...

ananassobasso : RT @A_DIngiandi: “Cattiva percezione” a #Torino Molesta 4 ragazze (15-18 anni) e tenta di stuprarne una! #Fanpage, filo-accogliona, omett… - A_DIngiandi : “Cattiva percezione” a #Torino Molesta 4 ragazze (15-18 anni) e tenta di stuprarne una! #Fanpage, filo-accogliona… - Mario44623861 : RT @squilibrioxxx: #torino un marocchino IRREGOLARE decide che vuole avere un rapporto sessuale con una ragazzina, glielo dice e l'afferra… - manu_etoile : RT @squilibrioxxx: #torino un marocchino IRREGOLARE decide che vuole avere un rapporto sessuale con una ragazzina, glielo dice e l'afferra… - francobus100 : Torino, terrore in piazza: molesta e palpa una 18enne, poi si denuda e ferisce una 15enne con una bottiglia di vetr… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino molesta

Fanpage.it

...per tentata estorsione Nel primo pomeriggio di lunedì gli agenti del commissariato Barriera Nizza intervengono in un CAF zona Crocetta dove viene segnalata la presenza di una persona. Giunti ...Lunedì pomeriggio una pattuglia della polizia è intervenuta in un Caf in zona Crocetta dove è stata segnalata la presenza di una persona. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l'uomo, un cinquantaquattrenne italiano senza fissa dimora. Le dipendenti hanno riferito agli operatori di conoscerlo in quanto solito ...Torino, 11 febbraio 2021 – La storica Maison Bertolin, eccellenza valdostana nella produzione di salumi tipici del territorio, è ...Lunedì pomeriggio gli agenti del commissariato Barriera Nizza di Torino sono intervenuti in un Caf in zona Crocetta, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Giunti sul posto, i po ...