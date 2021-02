TikTok | suicidio a 18 anni dopo il post | ' Questo è il mio ultimo video | vi sto dando fastidio'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dice nell'filmato diche non darà piùe si toglie la vita . Dazhariaa Quint Noyes, unaer americana nota come Dee sul social, si è suicidata a 18pocoaver ...

Dice nell'ultimo filmato diche non darà più fastidio e si toglie la vita . Dazhariaa Quint Noyes, una TikToker americana nota come Dee sul social, si è suicidata a 18 anni poco dopo aver postato il suo ultimo video. Nel ...... in Louisiana e aveva oltre un milione di follower sue più di 100.000 follower su Instagram e YouTube. I suoi genitori affranti hanno confermato con un post su Facebook ildell'amata ...Da "www.ilmessaggero.it" dazhariaa quint noyes 7 La star di TikTok Dazhariaa Quint Noyes, nota come Dee, è morta dopo aver pubblicato un video finale sui social. Aveva solo 18 anni. I suoi genitori ha ...Dice nell'ultimo filmato di TikTok che non darà più fastidio e si toglie la vita. Dazhariaa Quint Noyes, una TikToker americana nota come Dee sul social, si è ...