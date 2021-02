Tik Tok diventa partner ufficiale di UEFA Euro 2020 (Di giovedì 11 febbraio 2021) TikTok, la famosa app di video brevi per dispositivi smart, sarà Global Sponsor di UEFA Euro 2020. È la prima volta che una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza una competizione internazionale UEFA. L’accordo segna una svolta importante per TikTok e la UEFA, dando vita a una nuova forma di partnership per UEFA Euro 2020. Grazie L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) TikTok, la famosa app di video brevi per dispositivi smart, sarà Global Sponsor di. È la prima volta che una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza una competizione internazionale. L’accordo segna una svolta importante per TikTok e la, dando vita a una nuova forma diship per. Grazie L'articolo

_arianna : Minori e social media: la ricerca di soluzioni tecnologiche a problemi sociali e culturali | @brunosaetta… - Benji_Mascolo : @ileexyato B3n mi chiamo su tik tok buon divertimento oggi esce il primo video si volaaaaaa e in questo tweet non h… - Cesarpaz98 : @FAREZZY1 ft The Yabo - La Guariconfianza / Tik Tok | Piano Tutorial + Partitura /Karaoke / MIDI #laguariconfianza… - CalcioFinanza : Tik Tok diventa partner ufficiale di UEFA Euro 2020 - micricosmo : RT @PlumeRoses: buongiorno filippo questo tik tok è di mesi fa ?????? -