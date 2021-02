IlmsgitSport : #australian open: Fognini vince il derby e litiga con Caruso. Avanti anche Berrettini - ilmessaggeroit : #australian open: Fognini vince il derby e litiga con Caruso. Avanti anche Berrettini - TennisWorldit : Australian Open - Fognini vince un 'pazzo' derby contro Caruso. Ok Berrettini - TV7Benevento : **Tennis: Australian Open, Fognini vince al quinto derby con Caruso e vola al terzo turno**... - IlmsgitSport : Australian Open, Fognini vince il derby con Caruso e va al terzo turno. Ok Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : **Tennis Australian

Tutto estremamente facile per il top 10 azzurro Matteo Berrettini che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno dell'Open d'Australia superando in quattro set il qualificato ceco ...... dal circuito delprofessionistico si è ritirata l'anno scorso, simbolicamente al termine degliOpen (eliminata al terzo turno da Ons Jabeur) che hanno rappresentato il primo e ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo Matteo Berrettini, Fabio Fognini e' il secondo azzurro a qualificarsi per il terzo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale che si sta disputando sul ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo Matteo Berrettini, Fabio Fognini e' il secondo azzurro a qualificarsi per il terzo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale che si sta disputando sul ...