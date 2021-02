Spezia-Milan | all’andata l’esordio di Hauge | Serie A News

PianetaMilan : #SpeziaMilan, all'andata l'esordio di @jenspetter99 | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - Fantacalcio : Spezia, migliorano Nzola e Piccoli. Galabinov col Milan? - PippoMM1 : @undicicaratteri Speriamo che il regalo migliore te lo faccia il Milan vincendo a Spezia e poi magari il derby!!!! - milanmania : RT @ItalianSerieA: ??Serie A Week 22: Spezia vs AC Milan ???Saturday 13 February 2021 ???Alberto Picco Stadium ??20:45 ?????Referee: CHIFFI ??A… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Milan

Commenta per primo Lopassa di mano, non è più italiano ma americano. Platek è il nuovo proprietario della squadra ... Ilè di Elliott, fondo statunitense.... a lottare contro le grandi del Nord come Juve,e Inter, sarebbe la realizzazione di un sogno. Ultimo, proprio oggi, lo. Ma come mai tanti americani stanno investendo nel pallone nostrano?...Sabato 13 febbraio il Milan scenderà in campo per affrontare il ventiduesimo turno di Serie A: l’avversario sarà lo Spezia di Italiano. Proprio in occasione di questo importante match, mister Pioli po ...Siena, le condizioni di Nzola e Piccoli. Seduta d'allenamento al Comunale di Follo oggi, timidi sorrisi per Nzola e Piccoli: i due attaccanti hanno svolto parte del lavoro coi com ...