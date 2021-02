Sondaggi: 6 italiani su 10 dicono sì a Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quanta fiducia hanno gli italiani in Mario Draghi e nel suo nascituro governo? I Sondaggi di Euromedia Research per La Stampa confermano che la popolarità di SuperMario è in rapida ascesa. Non solo tra gli elettori dei partiti che faranno parte della prossima maggioranza ma anche, a sorpresa, tra gli intervistati che si sono manifestati come sostenitori di Fratelli d’Italia: L’ex presidente della Bce è stato spesso chiamato in causa soprattutto nei momenti di difficoltà del Paese, tuttavia l’indice di fiducia in quei momenti pre-crisi (10 novembre 2020 33,8%) ha sempre offerto percentuali relativamente contenute. In quei passaggi, sicuramente delicati, la fiducia degli italiani era ancora concentrata sul governo Conte che si attestava tra il 37% e il 38% e sullo stesso Giuseppe Conte con il 42, 5%. Con il montare ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quanta fiducia hanno gliin Marioe nel suo nascituro governo? Idi Euromedia Research per La Stampa confermano che la popolarità di SuperMario è in rapida ascesa. Non solo tra gli elettori dei partiti che faranno parte della prossima maggioranza ma anche, a sorpresa, tra gli intervistati che si sono manifestati come sostenitori di Fratelli d’Italia: L’ex presidente della Bce è stato spesso chiamato in causa soprattutto nei momenti di difficoltà del Paese, tuttavia l’indice di fiducia in quei momenti pre-crisi (10 novembre 2020 33,8%) ha sempre offerto percentuali relativamente contenute. In quei passaggi, sicuramente delicati, la fiducia degliera ancora concentrata sul governo Conte che si attestava tra il 37% e il 38% e sullo stesso Giuseppe Conte con il 42, 5%. Con il montare ...

fanpage : Per 7 italiani su 10 Mario Draghi è la persona giusta per il paese in questo momento #GovernoDraghi - neXtquotidiano : Sondaggi: 6 italiani su 10 dicono sì a Draghi - labenny_33 : @GraziaC5 Chissà se stavolta gli italiani han capito chi è la banda di Renzi? Non è per niente scontato...Eppure è… - giusepp27628824 : @angelinascanu @marieta99044909 @matteorenzi tutti contenti di draghi pero la 7 neinsondaghi petde solo.Italiaviva@… - infoitcultura : Sondaggi SWG | per l'82% degli italiani del Festival di Sanremo si può fare a meno -