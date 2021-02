Snowboardcross | Michela Moioli | “Dedico la medaglia a Sofia Goggia”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)ha chiuso al secondo posto la gara individuale dei Mondiali di, centrando lad’argento. A fine gara l’azzurra ha parlato al sito della FISI. Comunicata anche la composizione delle tre coppie dell’Italia nella gara a squadre miste in programma domani:con Lorenzo Sommariva, Raffaella Brutto con Omar Visintin eBelingheri con Filippo Ferrari. Così l’azzurra: “E’ stata come previsto una gara impegnativa. Ho cercato di rimanere concentrata ad ogni run, conservando il maggior numero di energie possibile. In finale non sono partita benissimo, e sono rimasta tranquilla dietro alle altre, perché sapevo che nella parte bassa del tracciato avrei avuto la possibilità di recuperare. Purtroppo ho commesso un piccolo errore ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Michela

Ai Mondiali dia Idre Fjall, in Svezia.Moioli vince la medaglia d'argento, chiudendo la prova alle spalle della britannica Charlotte Bankes. Bronzo per la ceca Eva Samkova. Per l'azzurra è la ...Un argento che va a impreziosire un palmares da fuoriclasse.Moioli ha chiuso al secondo posto i Mondialia Idre Fjäll (Svezia). L'olimpionica, oro a PyeongChang2018, ha chiuso solo dietro alla britannica Charlotte Bankes con Eva Samkova (...Michela Moioli ha chiuso al secondo posto la gara individuale dei Mondiali di snowboardcross, centrando la medaglia d'argento. A fine gara l'azzurra ha parlato al sito della FISI. Comunicata anche la ...Michela Moioli ha vinto la medaglia d’argento nello snowboardcross ai Mondiali di Idre Fjall (Svezia). Per la snowboarder bergamasca, campionessa olimpica in carica, è il risultato individuale miglior ...