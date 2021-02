Scuola | Zaia | No a lezioni fino a fine giugno

infoitinterno : Scuola, Zaia: Non è giusto prolungare fino a giugno, Dad inutile? - Efrem444 : RT @kuroinanashi: @cris_cersei Ma sì, dai, diamogliela la botta definitiva a: ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, bar e a tutto l’… - PonytaEle : RT @kuroinanashi: @cris_cersei Ma sì, dai, diamogliela la botta definitiva a: ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, bar e a tutto l’… - kuroinanashi : @cris_cersei Ma sì, dai, diamogliela la botta definitiva a: ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, bar e a tu… - ItaliaGroup : RT @ItaliaGroup: #PORZIONATORI PER GELATO. #Biden #DraghiSantoSubito #Azzolina #COVID19 #JuveInter #9febbraio #Zaia #scuola #Veneto #vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Zaia

Secondo, pensare di recuperare il periodo della Dad allungando l'anno scolastico ... Secondo il presidente Marcello Pacifico le priorità per rafforzare lasono altre: "Ci sono 12 mila ...Lucatorna in diretta per dare nuove informazioni sull'emergenza coronavirus. BOLLETTINO . "Sono 708 ...nazionale c'è un pronunciamento ma si deve tradurre in un provvedimento governativo". ...Venezia, 11 feb. (LaPresse) - "Se è vero che i ragazzi hanno studiato in Dad, sinceramente non trovo giusto prolungare la scuola fino a giugno, anche se non ...Il governatore del Veneto: "I ragazzi hanno studiato in Dad, non è giusto farli rimanere in classe fino a luglio" ...